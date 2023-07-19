الداو جونز يتجه لتحقيق أطول سلسلة مكاسب في 4 سنوات

ارتفعت الأسهم في جلسة اليوم الأربعاء مع استمرار موسم نتائج أرباح الشركات، حيث يسير مؤشر داو جونز الصناعي على المسار الصحيح، لتحقيق أطول سلسلة مكاسب في ما يقرب من أربع سنوات.

تم تداول مؤشر داو جونز بارتفاع 188 نقطة أو 0.5% مقارنة بجلسة الأمس. أما مؤشر S&P 500 فارتفع بنسبة 0.4%، بينما أضاف مؤشر ناسداك المركب 0.3%.

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مؤشر داو جونز في طريقه لتحقيق مكاسبه لليوم الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاعات متتالية منذ سبتمبر 2019.

أبلغ غولدمان ساكس عن أرباح دون التوقعات، مرتبطًا بخسائر في العقارات وكذلك "GreenSky". كان البنك قد حذر المستثمرين في وقت سابق من احتمالية تسجيا أرباح ربعية ضعيفة. ومع ذلك، لم تتغير أسهمه إلا بشكل طفيف.

تترقب الأسواق إعلان شركات كبرى أخرى مثل "نتفليكس" و"تسلا" و"آي بي إم" و"يونايتد إيرلاينز" عن أرباحها الربعية بعد جلس الإغلاق.

وتتطلع الأسواق حاليا إلى اجتماع السياسة النقدية المقبل من قبل الفيدرالي مع تسعير الجز الأكبر من السوق احتمالية رفع جيروم باول الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان رفع "Credit Suisse" مستهدفه لمؤشر S&P 500 حتى نهاية العام إلى 4700 من 4050، مشيرًا إلى انخفاض مخاطر الركود على المدى القريب في الولايات المتحدة وتوقعات أرباح أقوى لأكبر الشركات ذات الصلة بالتكنولوجيا، وفقًا لمذكرة بحثية يوم الثلاثاء.

يبلغ مؤشر S&P 500 حاليًا 4568 بارتفاع بحوالي 19% منذ بداية العام.