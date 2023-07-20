ترجع أسهم أوروبا مع استيعاب المستثمرين نتائج أعمال متباينة من الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال متباينة أعلنتها الشركات في المنطقة كما ضغطت نتائج مالية جاءت مخيبة للتوقعات من شركتين أميركيتين عملاقتين هما "نتفليكس" و"تسلا" على المعنويات.

وهبط المؤشر "ستوكس600" الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش.

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وهبط سهما "نتفليكس" و"تسلا" المدرجان في فرانكفورت 8.2% و3.7% على الترتيب بعد إعلانهما لنتائج أعمال جاءت مخيبة للتوقعات في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

لكن سهم ساب ارتفع 3.2% بعد أن رفعت شركة الصناعات الدفاعية السويدية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية.

وهبط سهم فولفو 6.3% بعد أن أعلنت الشركة تراجعا نسبته 54% في الإيرادات التشغيلية للربع الثاني رغم توقعها لطلب قوي على سياراتها.

ونزل سهم إلكترولوكس 10.7% بعد أن تحولت أكبر شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية في أوروبا لتسجيل خسائر في الربع الثاني.

وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات الفرعية مع هبوط سهم شركة "إيه.إس.إم.إل هولدينج" لأشباه الموصلات 3% مواصلا خسائره بعد أن أعلنت الشركة النتائج المالية أمس الأربعاء.