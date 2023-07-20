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مصنع شركة ماربل ديزاين .
مصنع شركة ماربل ديزاين (أرشيفية)
سوق السعودية

تحديد النطاق السعري لطرح "ماربل ديزاين" بين 52 و56 ريالاً للسهم

بدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "يقين كابيتال"، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين" في السوق المالية السعودية الموازية (نمو)، نيابة عن الشركة، تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، على "تداول السعودية"، أنه تم تحديد النطاق السعري بين 52 و56 ريالاً للسهم الواحد.

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وتتمثل عملية الطرح بطرح 600 ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته 10% من رأس المال المصدر، سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، كما سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

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وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد نحو 300 ألف سهم، كما أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ بتاريخ 23 يوليو/تموز الجاري وتنتهي في 27 يوليو/تموز من الشهر ذاته.

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