وول ستريت تصعد مع تعافي الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، ما يضع مؤشر داو جونز على الطريق لتحقيق مكاسب لليوم العاشر على التوالي، بينما بدأت الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا في التعافي بعد تكبد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 49.14 نقطة أو 0.14 بالمئة عند الفتح إلى 35274.32 نقطة.

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وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 15.29 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 4550.16 نقطة، وفق رويترز.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 84.87 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 14148.18 نقطة عند الفتح.