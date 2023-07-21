اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت تغلق على ارتفاع
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تصعد مع تعافي الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا

مؤشر داو جونز في طريقه لتحقيق مكاسب لليوم العاشر على التوالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، ما يضع مؤشر داو جونز على الطريق لتحقيق مكاسب لليوم العاشر على التوالي، بينما بدأت الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا في التعافي بعد تكبد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 49.14 نقطة أو 0.14 بالمئة عند الفتح إلى 35274.32 نقطة.

مادة اعلانية

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 15.29 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 4550.16 نقطة، وفق رويترز.

تراجع محصول تونس من القمح 60% هذا العام بسبب الجفاف اقتصاد اقتصاد تونس تراجع محصول تونس من القمح 60% هذا العام بسبب الجفاف

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 84.87 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 14148.18 نقطة عند الفتح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | بوتين يعتزم منح القمح والأسمدة مجاناً لهذه الدول الساعة 60 | بوتين يعتزم منح القمح والأسمدة مجاناً لهذه الدول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط