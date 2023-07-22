"ستاندرد آند بورز" يصعد للأسبوع الثاني بدعم أسهم قطاع الخدمات

أغلقت الأسهم الأميركية على تباين في جلسة الجمعة مع ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية وتراجع بعض أكبر الشركات من حيث القيمة في "وول ستريت".

وتراجعت أسهم شركات "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمز"، بينما ارتفع قطاع الخدمات في "ستاندرد آند بورز 500"، وفق ما نقلته "رويترز".

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وارتفع "ستاندرد آند بورز" 1.81 نقطة أو 0.04% ليغلق عند 4536.68 نقطة، في حين واصل المؤشر تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مرتفعا بنسبة 0.69% في الأسبوع.

وخسر "ناسداك المجمع" 30.32 نقطة أو 0.22% ليغلق عند 14032.99 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.57% بعد مكاسب قوية بالأسبوع السابق التي تجاوزت 3.3%.

وصعد مؤشر ​​داو جونز الصناعي 8.21 نقطة أو 0.02% ليغلق عند 35233.39 نقطة، وارتفع المؤشر بنسبة 2.08% في الأسبوع.