مجلس إدارة "أسواق المزرعة" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم

أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد أسهم الشركة سيصبح 450 مليون سهم بدلاً من 45 مليون سهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير، والتزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

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وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أى تطورات في حينه.