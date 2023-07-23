"جازادكو" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد
إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي
أعنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، عن توصية مجلس إدارتها للجمعية العامة غير العادية لمساهمين الشركة بتعديل النظام الأساسي، وتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى واحد ريال للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 500 مليون سهم بدلاً من 50 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة أوصى بتعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، ولائحة حوكمة الشركات المعدلة والصادرة من هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
وأشارت إلى تعديل اسم الشركة من شركة "جازان للطاقة والتنمية" إلى شركة "جازان للتنمية والاستثمار" وإضافة أنشطة جديدة.
كما شملت التوصيات إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، وتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح (الخسائر) المتراكمة.
وأفادت بأن التوصية تتطلب أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا الشأن، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.
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