صعود معظم أسواق الخليج بفضل نتائج قوية للشركات

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الاثنين، بسبب نتائج الشركات إلى حد كبير لكن لا يزال تركيز المتداولين منصبا على تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والتقلبات في أسواق النفط.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.4% مدعوما بقفزة 3.7% لسهم مصرف الراجحي بعدما اقترح البنك توزيعات أرباح نصف سنوية بواقع 1.15 ريال للسهم.

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وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس، دانيال تقي الدين، إن البورصة السعودية واصلت تحقيق أداء قوي بفضل الأسس المحلية القوية والنتائج الإيجابية من القطاع المصرفي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأردف قائلا "لكن التقلبات في أسعار الطاقة يمكن أن تؤثر على السوق نوعا ما".

في أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم 1.2% مدعوما بزيادة 5.8% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بعد ارتفاع كبير في الأرباح الفصلية.

وأعلن البنك ارتفاع أرباحه في الربع الثاني من العام 61% عنها قبل عام مع زيادة الدخل من الفوائد وغيرها. وحقق البنك أرباحا صافية 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) خلال الربع.

في دبي صعد مؤشر الأسهم الرئيسي 0.2% مع تقدم سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.6%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2% تحت وطأة انخفاض سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 1.9%.

وقال تقي دين إن البورصة المصرية تراجعت مع استمرار انخفاض أحجام التداول وضغوط البيع من المستثمرين الدوليين.

وفي قطر استقر المؤشر عند 10497 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.2% إلى 1986 نقطة.

كما استقر مؤشر بورصة عمان عند 4799 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 1.1% إلى 8068 نقطة.