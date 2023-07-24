نيكاي الياباني يغلق مرتفعا مع صعود أسهم شركات السيارات

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا اليوم الاثنين للمرة الأولى في ثلاث جلسات مع صعود أسهم صانعي السيارات مستفيدة من تراجع الين في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على أن يغير البنك المركزي للبلاد سياسته النقدية هذا الأسبوع.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد هبوطها على مدى جلستين مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. كما زادت أسهم شركات الصلب بعد ارتفاع سهم طوكيو ستيل بالحد اليومي الأقصى بفضل إعلان الشركة أرباحا قوية.

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وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 1.23 % عند 32700.94 نقطة، ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر، ارتفع 198 وانخفض 25 فيما ظل اثنان دون تغير وفقا لـ"رويترز".

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.84% إلى 2281.18 نقطة، وارتفع المؤشر الفرعي لمصنعي معدات النقل 1.65% ليكون واحدا من بين القطاعات الثلاثة الأفضل أداء في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتراجعت العملة اليابانية إلى نحو 142 ينا للدولار يوم الجمعة.

وكان سهم ميتسوبيشي موتورز الأفضل أداء على المؤشر نيكاي وقفز 5% بعد الإعلان عن بيانات مالية إيجابية خلال الجلسة.

كما كان قطاع الحديد والصلب الأفضل أداء في بورصة طوكيو وارتفع بنحو 3.5%، أما القطاعات الأسوأ أداء فتصدرها قطاع الخدمات المصرفية الذي هبط 1.3%.