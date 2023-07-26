اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية

البورصة المصرية توقف العمل بأحد مؤشراتها اعتباراً من هذا التاريخ

لأنه الأقل استخداماً

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قررت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

وقالت إدارة البورصة المصرية، في بيان إن القرار جاء في إطار التحديث الدائم والتطوير المستمر للمؤشرات بما يكفل تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام الفئات المختلفة من المستثمرين، وفي إطار المراجعة المستمرة لمؤشرات السوق الحالية ودراسة مكونات كل منها ومدى تميزه وتفرد منهجيته عن غيره من المؤشرات ودراسة مدى استفادة كافة عناصر السوق من كل مؤشر، ورأت البورصة المصرية أن مؤشر EGX50 EWI يعتبر الأقل استخداما.

مادة اعلانية

واستطلعت البورصة المصرية رأي مجموعة من مراكز بحوث الاستثمار وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والبالغ عددهم 17 شركة، وقد اتضح من نتائج الاستقصاء أن مؤشر EGX50 EWI يعد من أقل المؤشرات استخداماً حيث أفاد المشاركون في الاستطلاع أنهم قلما يستخدمون البيانات الخاصة بالمؤشر أو أنهم لا يستخدمونه إطلاقاً وذلك بنسبة 94%، كما رأى أغلبهم أنه المؤشر الأنسب الذي يمكن للبورصة المصرية إيقاف العمل به.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط