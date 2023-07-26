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البنك الأهلي السعودي
البنك الأهلي السعودي
بنوك السعودية

"الأهلي السعودي" يوصي بتوزيع 8.5% أرباحا نقدية عن النصف الأول

بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي السعودي، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليار ريال.

وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ 6 مليارات سهم، وبذلك تصل حصة السهم من الأرباح إلى 0.85 ريال، ما يعادل 8.5% من رأس المال.

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وأوضح البنك أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين سيكون للأسهم بنهاية تداول يوم 01 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي 9% إلى 5.02 مليار ريال في الربع الثاني شركات بنوك السعودية ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي 9% إلى 5.02 مليار ريال في الربع الثاني

وأعلن البنك الأهلي السعودي، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 9.3% إلى 5.016 مليار ريال، مقابل 4.589 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني بنسبة 0.12%، قياسا على أرباح بنحو 5.022 مليار ريال في الربع الأول من العام.

وجاءت الأرباح الصافية للبنك أفضل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2023 جاء بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة الى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

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