"السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2023، بإجمالي نحو 1.139 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 1.199 مليار سهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.95 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9.5%.

مادة اعلانية

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم الخميس 3 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 28.2% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 1.073 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 837 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما تراجع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 0.28% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 1.076 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

وقال البنك في بيان أمس، إن صافي الدخل ارتفع في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، بسبب رئيسي هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 25.51% والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 22.50%.