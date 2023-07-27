الأسهم الأميركية تغلق دون تغير يذكر بعد رفع الفائدة

أغلقت الأسهم الأميركية دون تغير يذكر أمس الأربعاء بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة ودفع تكلفة الاقتراض لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعا على نطاق واسع.

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ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 0.09 نقطة عند 4567.55 نقطة بينما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 15.94 نقطة تعادل 0.12 % إلى 14128.62 نقطة، وفق "رويترز".

وزاد المؤشر داو جونز المجمع 89.63 نقطة أو 0.25 % إلى 35527.70 نقطة.