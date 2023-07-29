الأسهم الأميركية تسجل مكاسب أسبوعية مع تحسن الآفاق الاقتصادية

اختتمت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع مرتفعة خلال جلسة الجمعة مع ارتفاع ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي بعد إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى وصدور بيانات اقتصادية وإعلانات من بنوك مركزية.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 44.32 نقطة، أي 0.98%، عند 4581.73 نقطة، فيما ارتفع 1.01% خلال الأسبوع في صعود للأسبوع الثالث على التوالي.

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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 262.47 نقطة، أي 1.87%، إلى 14312.58 نقطة، في حين سجل المؤشر مكاسب أسبوعية قوية بلغت 2.02% ليعوض خسائر الأسبوع السابق.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 169.42 نقطة، أي 0.48%، مسجلا 35452.14 نقطة، فيما ارتفع للأسبوع الثالث على التوالي بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 0.65%.

وسجل التضخم السنوي تباطؤا ملموسا بالولايات المتحدة في يونيو/حزيران، الأمر الذي قد يُعجل بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات.

وقالت وزارة التجارة أمس إن التضخم، بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعدما زاد 0.1% في مايو/أيار.

وفي 12 شهرا حتى يونيو/حزيران، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3%. وهذه أقل زيادة سنوية منذ مارس/آذار 2021، وجاءت عقب زيادة نسبتها 3.8% في مايو/ أيار.

وزاد إنفاق المستهلكين 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي انخفاضا من 4.2% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وكانت الزيادة كفيلة بالمساهمة في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في الربع الماضي من معدل 2% المعلن في الشهور الثلاثة الأولى من العام.