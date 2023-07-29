مصادر: إدراج "آنت غروب" مستبعد على المدى القصير
"علي بابا" لا تخطط لبيع أي أسهم في الثلث الذي تملكه في "آنت غروب"
نقلت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم السبت، عن مصادر مقربة من جهات تنظيمية أن إدراج "آنت غروب" المدعومة من جاك ما بالبورصة أمر مستبعد على المدى القصير.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت "آنت غروب" إعادة شراء أسهم بشكل مفاجئ جعلت قيم عملاق التقنيات المالية 78.54 مليار دولار، وهي قيمة أقل بكثير من 315 مليار دولار حاولت التسويق لها في الطرح العام الأولي المعلق.
والأسبوع الماضي، ذكرت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أنها لا تخطط لبيع أي أسهم في الثلث الذي تملكه في شركة التكنولوجيا المالية (آنت غروب) لأنها تريد الاحتفاظ بحصتها في "شريك استراتيجي مهم".
وقالت مجموعة علي بابا القابضة في بيان، إنها لن تشارك في برنامج "آنت" لإعادة شراء الأسهم. ويسمح البرنامج للمساهمين بإعادة بيع ما يصل إلى 7.6% من ممتلكاتهم بسعر غير محدد يقدر الشركة بـ567.1 مليار يوان (78.8 مليار دولار).
وشهدت شركة "آنت"، التي تدير إحدى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الرائدة في الصين (على باي)، انخفاضا في تقييمها بنسبة 70% تقريبا من حوالي 280 مليار دولار (38.9 مليار دولار) في الوقت الذي كانت تخطط فيه للاكتتاب العام الأولي عام 2020.
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