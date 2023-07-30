"السعودي الأول" يوصي بتوزيع 8.8% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلن البنك السعودي الأول عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023 بنسبة 8.8%.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي التوزيعات 1.81 مليار ريال، موزعا على عدد 2.05 مليار سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.88 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين.

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وأوضح أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضاف أن التوزيع يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.