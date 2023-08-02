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اقتصاد روسيا

الروبل الروسي ينخفض إلى أدنى مستوى مقابل الدولار في 16 شهرا

انخفض الروبل 2%

دبي - العربية.نت
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انخفض الروبل الروسي اليوم الأربعاء بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في أكثر من 16 شهرا، متخطيا 94 مقابل الدولار، تحت وطأة المخاطر السياسية وتراجع أسعار النفط ومخاوف من أن تتحول وزارة المالية نحو شراء عملات أجنبية هذا الشهر.

وانخفض الروبل 2% بحلول الساعة 16:09 بتوقيت غرينتش مقابل الدولار عند 94.16 بعد أن سجل في وقت سابق 94.32، وهو أضعف مستوى له منذ 28 مارس/آذار 2022.

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وكان قد هبط في وقت سابق 1.8% ليتم تداوله عند 103 مقابل اليورو، وهو أيضا أدنى مستوى فيما يزيد على 16 شهرا، و1.8% مقابل اليوان إلى 13.07، وفق رويترز.

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وانخفض خام برنت 2.2% إلى 83.03 دولار للبرميل متراجعا عن أعلى مستوى له منذ 17 أبريل/نيسان عند 85.99 دولار.

وتعرض مبنى شاهق في الحي التجاري بموسكو، يضم ثلاث وزارات روسية، أمس الثلاثاء لقصف بطائرة مسيرة للمرة الثانية في ثلاثة أيام، مما دفع الشركات للنظر في سلامة موظفيها.

وتضرر الروبل أيضا جراء حالة عدم اليقين في السوق بشأن ما إذا كانت وزارة المالية ستستمر هذا الشهر في مبيعات العملات الأجنبية لتغطية النقص في عوائد صادرات الطاقة الروسية أم أنها ستتحول إلى الشراء.

ولم يتفق محللون استطلعت رويترز آراءهم على رأي واحد. ومن المقرر أن تعلن الوزارة خطتها للتدخل هذا الشهر غدا الخميس.

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