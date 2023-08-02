"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" يتراجعان قبيل بيانات الوظائف

أغلق المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" على انخفاض، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية وتقارير إيرادات الشركات الكبرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكانت الأسهم الأميركية قد اختتمت، أمس الثلاثاء، شهر يوليو/تموز على ارتفاع، بفضل أداء أفضل من المتوقع للأرباح، وكذلك وسط آمال بعدم وقوع أكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود بعد أن تراجع التضخم على خلفية رفع أسعار الفائدة.

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وتراجع "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 12.25 نقطة، أو 0.26%، إلى 4576.94 نقطة، وفق"رويترز".

وانخفض ناسداك المجمع 62.11 نقطة، أو 0.43%، إلى 14284.20.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فارتفع 69.04 نقطة، أو 0.19 %، إلى 35628.57 نقطة.