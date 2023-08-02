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شركة جدوى للاستثمار السعودية
شركة جدوى للاستثمار
سوق السعودية

"جدوى ريت السعودية" يوزع 1.85% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الثاني من عام 2023، بإجمالي نحو 37.3 مليون ريال لعدد وحدات مستحقة للأرباح نحو 186.5 مليون وحدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.85%، كما في 31 ديسمبر 2022.

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وسيتم دفع التوزيعات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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