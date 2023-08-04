نيكاي يستقر عند الإغلاق مع ترقب صدور بيانات الوظائف الأميركية

أنهى المؤشر نيكاي الياباني التداول، اليوم الجمعة، دون تغير يذكر تقريبا مع ترقب صدور بيانات الوظائف الأميركية، بينما دعمت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.10% إلى 32130.94 نقطة بعدما انخفض دون مستوى 32 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى منذ 13 يوليو/ تموز.

مادة اعلانية

وخسر المؤشر ما يقرب من 4% في الجلستين الماضيتين بعد الخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس عمليات التداول في فيليب للأوراق المالية باليابان "يبدو أن التراجع نتيجة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة توقف الآن مع انتهاء جولة من عمليات بيع قام بها المستثمرون على المدى القصير".

وأضاف "لكن المستثمرين أحجموا عن الرهان على الأسهم قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية. وإذا جاءت النتيجة قوية، سترتفع العوائد مما قد يدفع المستثمرين إلى بيع الأسهم".

وخفضت وكالة فيتش يوم الثلاثاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى ‭‭‭AA+‬‬‬ من AAA، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة في اليابان والولايات المتحدة وأثر سلبا على الأسهم.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليرتفع 0.28% إلى 2274.63 نقطة عند الإغلاق، لكنه خسر 0.7% خلال الأسبوع.

وهبط سهم نينتندو 2.91% رغم ارتفاع أرباح شركة ألعاب الفيديو في الربع الأول من العام 82% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تراجع سهم شركة كيكومان المصنعة لصلصة الصويا 4.5% متصدرا الخسائر على المؤشر نيكاي.

فيما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 0.88% ليقدم أكبر دعم للمؤشر. وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 0.72%.

وصعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.34%.

ومن بين 225 سهما مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 130 سهما وانخفض 93 فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.