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وول ستريت
وول ستريت
اقتصاد أميركا

خسائر أسبوعية لمؤشرات وول ستريت وسط الحذر من مفاجآت سلبية محتملة

النتائج تأثرت من نتائج "أبل" وتقرير الوظائف الأميركي

دبي - العربية.نت
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أغلقت مؤشرات وول ستريت على تراجع في جلسة الجمعة بعد تقرير أظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، كما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر أسبوعية في وقت يتأهب فيه المستثمرون لمزيد من المفاجآت السلبية المحتملة بعد يوم من إعلان شركة "أبل" لأرباح مخيبة للآمال.

وجاءت جلسة التداول متقلبة، وارتفعت المؤشرات في مستهل التداولات قبل أن تغلق على هبوط.

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ونزلت أسهم أبل بأكثر من 4% مما أثر على المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وفق "رويترز".

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وهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 23.28 نقطة أو 0.52% ليغلق عند 4478.61 نقطة، فيما تراجع بنسبة 2.27% خلال الأسبوع.

وانخفض "ناسداك المجمع" 50.48 نقطة أو 0.36% إلى 13909.24 نقطة، وسجل المؤشر هبوط أسبوعيا بنسبة 2.85%.

وتراجع المؤشر "​​داو جونز الصناعي" 148.69 نقطة أو 0.42% إلى 35073.53 نقطة، في حين سجل المؤشر خسائر بنسبة 1.11% خلال الأسبوع.

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