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شركة العرض المتقن
شركة العرض المتقن
سوق السعودية

ارتفاع طفيف لأرباح "توبي" إلى 30.75 مليون ريال في الربع الثاني

مدعومة بالنمو في قطاع تطوير البرمجيات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"، بنسبة 0.12% إلى 30.75 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 30.72 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 17.37% في الربع الثاني، مقابل 26.2 مليون ريال في الربع الأول السابق.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 3.4% إلى 246 مليون ريال، مدعومة بالنمو المستمر في قطاعي تطوير البرمجيات والتشغيل والصيانة خلال الفترة وبدء تحقيق ايرادات من قطاع الخدمات المدارة.

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وأشارت الشركة إلى استمرار حجم المشاريع تحت التنفيذ عند مستوى 1.7 مليار ريال، حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، مقارنة بـ1.7 مليار ريال بنهاية 2022، مدفوعاً إلى حد كبير بالمكانة القوية للشركة في السوق.

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