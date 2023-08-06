ارتفاع طفيف لأرباح "توبي" إلى 30.75 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"، بنسبة 0.12% إلى 30.75 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 30.72 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 17.37% في الربع الثاني، مقابل 26.2 مليون ريال في الربع الأول السابق.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 3.4% إلى 246 مليون ريال، مدعومة بالنمو المستمر في قطاعي تطوير البرمجيات والتشغيل والصيانة خلال الفترة وبدء تحقيق ايرادات من قطاع الخدمات المدارة.

وأشارت الشركة إلى استمرار حجم المشاريع تحت التنفيذ عند مستوى 1.7 مليار ريال، حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، مقارنة بـ1.7 مليار ريال بنهاية 2022، مدفوعاً إلى حد كبير بالمكانة القوية للشركة في السوق.