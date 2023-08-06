أرباح "متاجر السيف" ترتفع 1% إلى 15.3 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة "متاجر السيف" للتنمية والاستثمار بنسبة 1.04% إلى 15.281 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 15.123 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي، انخفضت الأرباح بنسبة 69.77% في الربع الثاني، مقابل 50.544 مليون ريال في الربع الأول السابق.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الربحية يعود إلى ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 12.4% مدعوماً بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني بنسبة 47.6%، بالإضافة إلى مبيعات الفروع الجديدة بالكويت والامارات.

وأوضحت الشركة أن استراتيجيتها التوسعية تستهدف التوسع من خلال المتجر الإلكتروني بالإضافة إلى التوسع في دول المجلس التعاون هذا العام.

وأشارت الشركة إلى تحقيق أرباح بقيمة 324 ألف ريال من إعادة تقييم موجودات المالية ويأتي هذا الارتفاع في الأرباح بالرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التسويقية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب التسويق للفروع الجديدة في الكويت والإمارات.