"أسمنت حائل" تتحول للربحية بـ5.9 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة "أسمنت حائل" إلى الربحية في الربع الثاني من 2023 بقيمة 5.97 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2023، مقابل خسارة 6.82 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن صافي الربح خلال الربع الثاني انخفض بنسبة 67.72% مقارنة مع الربع السابق، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع كمية وقيمة المبيعات وهبوط الطلب وتزامن الربع الحالي مع شهر رمضان المبارك وإجازات الأعياد، بالإضافة إلى الارتفاع في تكلفة المبيعات.

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وأكدت أن سبب تسجيل أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية، وتحقيق أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة، وكذلك ارتفاع عوائد الودائع بالمرابحة خلال الربع الحالي.

وأشار البيان إلى أن التحول للربحية إلى جاء بالرغم من انخفاض كمية وقيمة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.