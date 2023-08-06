"أسمنت حائل" تتحول للربحية بـ5.9 مليون ريال في الربع الثاني
بسبب ارتفاع عوائد الودائع بالمرابحة
تحولت شركة "أسمنت حائل" إلى الربحية في الربع الثاني من 2023 بقيمة 5.97 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2023، مقابل خسارة 6.82 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن صافي الربح خلال الربع الثاني انخفض بنسبة 67.72% مقارنة مع الربع السابق، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع كمية وقيمة المبيعات وهبوط الطلب وتزامن الربع الحالي مع شهر رمضان المبارك وإجازات الأعياد، بالإضافة إلى الارتفاع في تكلفة المبيعات.
وأكدت أن سبب تسجيل أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية، وتحقيق أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة، وكذلك ارتفاع عوائد الودائع بالمرابحة خلال الربع الحالي.
وأشار البيان إلى أن التحول للربحية إلى جاء بالرغم من انخفاض كمية وقيمة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
-
ارتفاع أرباح "عِلم" 91% لـ373 مليون ريال في الربع الثانيبدعم ارتفاع الإيرادات شركات
-
"أبل" تخسر 130 مليار دولار من قيمتها في ليلة واحدة.. ماذا حدث؟حجم الخسارة تجاوز قيمة أي شركة أميركية باستثناء أكبر 50 شركات
-
السعودية ترفع معظم أسعار النفط في سبتمبر لآسياسعر البيع الرسمي إلى أوروبا ارتفع أيضا دولارين للبرميل طاقة