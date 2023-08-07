الروبل الروسي يهبط لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

تجاوز سعر صرف الدولار في بورصة موسكو 97 روبل، لأول مرة منذ 25 مارس 2022 بحسب بيانات التداول.

ووفقا للبيانات، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.38% ليصل إلى 97.01 روبل، لكنه تباطأ وتم تداوله عند 96.65 روبل.

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في الوقت نفسه، ارتفع اليورو 0.56% إلى 106.2 روبل، بينما ارتفع اليوان بنسبة 0.62% إلى 13.416 روبل، وفقا لوكالة تاس.

وتضرر الروبل جراء حالة عدم اليقين في السوق بشأن ما إذا كانت وزارة المالية ستستمر هذا الشهر في مبيعات العملات الأجنبية لتغطية النقص في عوائد صادرات الطاقة الروسية أم أنها ستتحول إلى الشراء.