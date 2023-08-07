اقتصاد روسيا
الروبل الروسي يهبط لمستوى قياسي جديد أمام الدولار
سعر صرف الدولار يتجاوز 97 روبل
وضع القراءة
100% حجم الخط
تجاوز سعر صرف الدولار في بورصة موسكو 97 روبل، لأول مرة منذ 25 مارس 2022 بحسب بيانات التداول.
ووفقا للبيانات، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.38% ليصل إلى 97.01 روبل، لكنه تباطأ وتم تداوله عند 96.65 روبل.
مادة اعلانية
في الوقت نفسه، ارتفع اليورو 0.56% إلى 106.2 روبل، بينما ارتفع اليوان بنسبة 0.62% إلى 13.416 روبل، وفقا لوكالة تاس.
وتضرر الروبل جراء حالة عدم اليقين في السوق بشأن ما إذا كانت وزارة المالية ستستمر هذا الشهر في مبيعات العملات الأجنبية لتغطية النقص في عوائد صادرات الطاقة الروسية أم أنها ستتحول إلى الشراء.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الخارجية الإيرانية: ملف حقل الدرة قضية قانونية ولدينا حق الاستثمار فيهأكدت استعدادها لحل القضية بمحادثات قانونية طاقة
-
رئيس "أرامكو": أمور حقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويتقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال ... طاقة
-
الأرباح الفصلية لـ"عناية " تقفز 1011% قبل الزكاة إلى 4.6 مليون ريالنتيجة زيادة الدخل من الاستثمارات والإيرادات الأخري شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية