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بورصة طوكيو (فرانس برس)
بورصة طوكيو (فرانس برس) - أرشيفية
بورصة طوكيو

ارتفاع "نيكاي" والحذر بشأن نتائج الشركات يحد من مكاسبه

ضعف الين يدعم أسهم شركات صناعة السيارات

دبي - العربية.نت
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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مدعوماً بصعود الأسهم الأميركية الليلة الماضية إلا أن الحذر ساد التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات المحلي من ذروته.

وكانت الأسهم ذات الأداء الأفضل مدفوعة بالنتائج المالية ولم تظهر مؤشرات على عوامل أخرى كبيرة تقود الأسواق، غير أن ضعف الين دعم أسهم شركات صناعة السيارات.

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وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.38% عند 32377.29 نقطة بعد جلسة هادئة في تعاملات ما بعد الظهيرة. ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكاي، ارتفع 164 سهما وتراجع 58 بينما استقر ثلاثة دون تغير وفقا لـ"رويترز".

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وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 % ليغلق عند 2291 نقطة.

وقالت ماكي ساوادا محلل الاستراتيجيات لدى نومورا للأوراق المالية "سيكون من الصعب للغاية دفع الأسهم اليابانية للارتفاع بقوة في الوقت الحالي" إذ أن موسم النتائج يبلغ ذروته يوم الخميس وستغلق السوق في عطلة يوم الجمعة.

وارتفع سهم نيسان 1.06 % وهوندا 1.2 % إذ عزز ضعف الين من قيمة الإيرادات الخارجية، وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم تويوتا 0.84%.

وشكل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على المؤشر نيكاي إذ هبط 4.21% وهو ما خصم 53 نقطة من المؤشر.

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