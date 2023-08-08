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شعار شركة الموارد للقوى البشرية
شعار شركة الموارد للقوى البشرية
سوق السعودية

"الموارد" توصي بتوزيع 15% أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2023

حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية "الموارد" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م، بإجمالي نحو 22.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 15 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

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ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

كانت النتائج الأولية لشركة "الموارد للقوى البشرية" قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 19.35% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 22.45 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.81 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1.31% في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بـ 22.16 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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