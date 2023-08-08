"نت وركرس السعودية" توصي بتوزيع 20% أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2023

أوصى مجلس إدارة شركة "نت وركرس السعودية للخدمات"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول للعام المالي 2023م بنسبة 20%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة التوزيعات تبلغ 12 مليون ريال، موزعة على عدد 6 ملايين سهم.

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وأضافت أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 2 ريال.

وأضافت أنه سيتم دفع أرباح الأسهم للمساهمين المسجلين في تداول (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بعد اجتماع الجمعية العمومية.

وذكرت أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

وفي سياق متصل، تراجع صافي أرباح شركة نت وركرس السعودية للخدمات بنسبة 19.56% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 16.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 20.56 مليون ريال أرباح الفترة المماثل من 2022.