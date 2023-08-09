انتعاش المؤشرات الأوروبية بدعم من أسهم الطاقة وتخفيف ضريبة البنوك الإيطالية

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الأربعاء بدعم من أسهم شركات الطاقة ومع تعافي أسهم المقرضين الإيطاليين من خسائر حادة في الجلسة السابقة وذلك بعد أن خففت الحكومة من موقفها بشأن ضريبة على المكاسب غير المتوقعة على البنوك.

وارتفعت البنوك في منطقة اليورو 1.4% بعد انخفاض 3.5% في اليوم السابق، إذ أعلنت الحكومة الإيطالية في وقت متأخر أمس الثلاثاء عن سقف لضريبة غير متوقعة للمقرضين في البلاد.

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وأوضحت أن الضريبة البالغة 40% على المكاسب غير المتوقعة لن تزيد عن 0.1% من إجمالي أصولهم، وفق "رويترز".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، فيما أظهرت بيانات أن الصين انزلقت إلى انكماش مما زاد أيضا من الإقبال على المخاطرة.

وتقدم مؤشر النفط والغاز 2.3%، مسجلا أفضل أداء يومي له في شهرين، إذ سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أبريل/ نيسان.

وسيتحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها غدا الخميس، حيث يتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.