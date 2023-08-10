أسهم التأمين تصعد بالبورصات الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع استقبال المستثمرين مجموعة من تقارير أرباح الشركات، بينما يترقبون بيانات التضخم الأميركية التي من المرجح أن تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

مادة اعلانية

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة طفيفة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو/تموز. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري على غرار شهر يونيو/حزيران، وفقاً لوكالة "رويترز"

.

وصعدت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية في أوروبا، الذي يضم أكبر العلامات التجارية الفاخرة، بنسبة 1.1% بعد أن رفعت الصين القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجماعية لمزيد من البلدان بسبب جائحة كوفيد-19.

وارتفع سهم شركة "أليانز" الألمانية للتأمين 2.1%، كما زاد سهم شركة "زيوريخ" للتأمين 1.6% بعدما أعلنت الشركتان نتائج أفضل من المتوقع.

ومما حد من المكاسب، هبوط سهم "سيمنز" 3.5% بعدما تخلفت المجموعة الهندسية الألمانية عن تقديرات أرباح الربع الثالث.

وهبط سهم شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية للأدوية 1% تقريبا بعدما أعلنت استمراها في الحد من إمدادها الولايات المتحدة بجرعات من عقارها (ويغوفي) لعلاج السمنة.