مؤشر "نيكاي" يرتفع بفضل أرباح قوية.. وسهم "هوندا" يعزز "توبكس"

أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني على ارتفاع اليوم الخميس معوضاً خسائره المبكرة، إذ تصدت أرباح الشركات القوية لمخاوف المستثمرين قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.84% ليغلق عند 32473.65 نقطة بعدما فتح على انخفاض 0.58% عقب الخسائر في وول ستريت خلال الليل. وصعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.92% إلى 2303.51 نقطة.

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وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في "أوايكوزمو للأوراق المالية" شويتشي أريساوا: "كانت السوق مدعومة بالأسهم التي أعلنت عن نتائج قوية. وموسم أرباح الشركات في الربع الأول بشكل عام قوي للغاية".

وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس الأربعاء، قبل يوم من صدور تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الذي قد يؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

وأضاف أريساوا "ستصدر بيانات التضخم الأمريكية في وقت تشهد فيه عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة واليابان تقلبا، الأمر الذي جعل المستثمرين قلقين".

وستغلق الأسواق اليابانية غداً الجمعة بسبب عطلة.

وصعد سهم هوندا موتور 5.87% ليمنح أكبر دفعة للمؤشر "توبكس" بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن قفزة بنسبة 78% في الأرباح الفصلية.

كما زاد سهم شركة تويوتا موتور المنافسة 1.4%.

وقفز سهم إنبكس 16.62% بعد أن رفعت شركة التنقيب عن النفط والغاز توقعاتها لصافي أرباح العام بأكمله 7% وأعلنت عن إجراءات لتعزيز قيمة الشركة وعوائد المساهمين.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 14.93% ليصبح الأفضل أداء من بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

لكن سهم مجموعة سوني خسر 3.23% بعد أن أعلنت مجموعة الترفيه عن انخفاض 31% في الأرباح التشغيلية للربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بسبب ضعف الأداء في قسم الأفلام والقسم المالي.

وهوى سهم أوليمبوس 12.02% بعد أن سجلت الشركة المصنعة للمعدات الطبية انخفاضا 50% تقريبا في أرباحها التشغيلية للربع الأول.