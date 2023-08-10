سوق السعودية
"أسواق العثيم" توزع 0.30 ريال أرباحاً نقدية للسهم عن النصف الأول
عن النصف الأول من 2023
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أعلنت شركة "أسواق عبد الله العثيم" عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من 2023، بنسبة 30% من رأس المال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 270 مليون ريال، وإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 900 مليون سهم، كما أن حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال.
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وأكدت الشركة أن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم المسجلين في سجلات المساهمين ستكون بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 24 أغسطس/آب 2023.
وأشار البيان إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين غير المقيمين تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وذلك طبقاً لأحكام المادة 68 من نظام ضريبة الدخل.
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