"أولام" تؤجل طرح وحدتها الزراعية في سنغافورة والسعودية

قالت مجموعة أولام السنغافورية، اليوم الجمعة، إنها تسعى لطرح وحدتها الزراعية للاكتتاب العام الأولي خلال النصف الأول من 2024، وأعلنت انخفاض أرباحها 88.8% في النصف الأول من العام الحالي بسبب تراجع إنتاجية محصول اللوز في أستراليا.

وكانت المجموعة العاملة في تجارة السلع الأولية قد قالت في مايو/أيار إنها لا تتوقع الإدراج المزدوج لأولام الزراعية في سنغافورة والسعودية في النصف الأول من 2023 كما كان مقررا في بادئ الأمر، وفقا لـ "رويترز".

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وذكرت في وقت سابق أنها تعتزم أيضا طرح وحدتها أولام للمكونات الغذائية ضمن خطة إصلاح شاملة لأنشطتها، لكنها أكدت اليوم الجمعة أن ذلك لن يحدث قبل إدراج وحدتها الزراعية.

وذكرت شركة أولام الزراعية التي تتاجر في الحبوب وعلف الحيوانات وزيوت الطعام والأرز والقطن أن أرباحها في النصف الأول بدون احتساب الفوائد والضرائب تراجعت تسعة بالمئة.

وأعلنت مجموعة أولام، وهي واحدة من كبرى شركات تجارة السلع الزراعية في العالم، تحقيق أرباح قدرها 48 مليون دولار سنغافوري (35.6 مليون دولار أميركي) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، مقارنة مع 429.1 مليون دولار سنغافوري قبل عام.