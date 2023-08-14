الروبل الروسي يتراجع إلى 100 مقابل الدولار.. أول مرة منذ مارس 2022
الكرملين يرجع السبب للتيسير النقدي
انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ مارس/آذار2022. ويأتي الانخفاض، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل، وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.
وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة.
وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء "سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب".
وأضاف "انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلباً على الدخل الحقيقي للسكان... من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل".
وأرجع بنك روسيا السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا.
وفقد الروبل حوالي 30% من قيمته مقابل الدولار هذا العام. وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز.
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