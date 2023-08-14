هيئة السوق السعودية ترفض طلب "بحر العرب" زيادة رأس مالها

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عدم موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات زيادة رأس مالها.

وأضافت الهيئة أنه تمت دراسة طلب الشركة قبل إصدار قرارها، وذلك لوجود مخالفات مرتبطة بالطلب المقدم من قبل الشركة، لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات تتعلق بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة وتعارض في المصالح.

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كانت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات قد ​تقدمت بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من 100 مليون ريال إلى 104.4 مليون ريال، عن طريق إصدار 437.5 ألف عادي لغرض شراء أصل عقاري.