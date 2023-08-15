تراجع وول ستريت مع تنامي المخاوف إزاء الفائدة بعد بيانات التجزئة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية، مما أجج المخاوف من أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وهبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي 88.26 نقطة أو 0.25% إلى 35219.37 نقطة عند الفتح.

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وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 10.85 نقطة أو ما يعادل 0.24% إلى 4478.87 نقطة، في حين نزل المؤشر "ناسداك" المجمع 27.85 نقطة أو 0.20% إلى 13760.48 نقطة، وفق "رويترز".

سجلت مبيعات التجزئة الأميركية نموا أكبر من المتوقع في يوليو/تموز مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.7% الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو/حزيران إلى 0.3% بدلا من 0.2% في التقرير السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.