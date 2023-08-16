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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بشركات منكشفة على الصين

بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من بكين

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الأربعاء، وقادت شركات التعدين المنكشفة على الصين الخسائر بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من بكين، في حين تعرضت الأسهم البريطانية لضغوط نتيجة تسجيل التضخم الرئيسي قراءة أكبر من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهر أمس الثلاثاء.

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ونزل المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3% بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم البريطاني كما كان متوقعا في يوليو/تموز، مسجلا أدنى معدل سنوي منذ فبراير/شباط 2022، مع وجود مزيد من المؤشرات على ضغوط فيما يتعلق بأسعار الخدمات، وفقاً لوكالة "رويترز".

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ونزلت أسهم شركات التعدين الأوروبية 0.8% فيما يقيّم المتعاملون احتمالات الانتعاش الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستهلك للمعادن.

وتراجعت أسعار المساكن الجديدة في الصين للمرة الأولى هذا العام في يوليو/تموز، ضمن الأحدث في سلسلة من البيانات التي تبعث على التشاؤم.

وصعد سهم ألكون 1.5% بعد أن رفعت شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية توقعاتها لصافي مبيعات العام بأكمله.

وقفز سهم مجموعة أدميرال 4.6% بعد أن سجلت شركة التأمين البريطانية على السيارات والمنازل زيادة هامشية في أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب.

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