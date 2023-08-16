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الرياض ريت
شعار صندوق الرياض ريت
سوق السعودية

"الرياض ريت" يوزع أرباحاً بـ 43 مليون ريال للنصف الأول من 2023

بواقع 0.25 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2023م، بواقع 0.25 ريال لكل وحدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 42.92 مليون ريال، موزعا على 171.69 مليون وحدة.

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وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء، بتاريخ 19 سبتمبر 2023م (نهاية يوم التداول يوم الأحد بتاريخ 17 سبتمبر 2023م).

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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