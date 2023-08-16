"الرياض ريت" يوزع أرباحاً بـ 43 مليون ريال للنصف الأول من 2023

أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2023م، بواقع 0.25 ريال لكل وحدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 42.92 مليون ريال، موزعا على 171.69 مليون وحدة.

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وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء، بتاريخ 19 سبتمبر 2023م (نهاية يوم التداول يوم الأحد بتاريخ 17 سبتمبر 2023م).

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.