سوق السعودية
"الرياض ريت" يوزع أرباحاً بـ 43 مليون ريال للنصف الأول من 2023
بواقع 0.25 ريال لكل وحدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2023م، بواقع 0.25 ريال لكل وحدة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 42.92 مليون ريال، موزعا على 171.69 مليون وحدة.
مادة اعلانية
وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء، بتاريخ 19 سبتمبر 2023م (نهاية يوم التداول يوم الأحد بتاريخ 17 سبتمبر 2023م).
وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مصر تلجأ لإجراءات جديدة لتوفير الدولارالدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس اقتصاد
-
أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق 143 مليار دولار أرباحاً بالنصف الأول من 2023بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة اقتصاد
-
دولة عربية ترفع رواتب ومعاشات جميع العاملين من عسكريين ومدنيين بنسبة 100%بدء العمل بالقرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية