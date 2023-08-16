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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
الأسواق العالمية

"نيكاي" يغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهرين

متأثراً بمخاوف حيال اقتصاد الصين

طوكيو - رويترز
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أنهى المؤشر "نيكاي" الياباني جلسة التداول على تراجع ووصل إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، اليوم الأربعاء، إذ ضغطت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الصين على شهية المخاطرة بينما تراجعت أسهم البنوك بعد تقرير عن تخفيض محتمل لتصنيف بنوك أميركية كبرى.

وهبط المؤشر نيكاي 1.46% إلى 31776.82 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو/حزيران، في أكبر تراجع يومي منذ الثالث من أغسطس/آب.

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كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29% إلى 2260.84 نقطة.

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وسلطت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت أمس الثلاثاء، الضوء على الضغط المتزايد على الاقتصاد من عدة جبهات، مما دفع بكين لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وخسر مؤشر البنوك 2.29% بعد أن تراجعت أسهم بنوك أميركية كبرى منها "جيه.بي مورغان" و"بنك أوف أمريكا" إثر تقرير عن أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الأميركية.

وهبط سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية 2.94% ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية 1.56% ومجموعة "ميزوهو" المالية 2.12%.

كما هبط سهم "فاست ريتيلنغ" المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.87% مما شكل أكبر ضغط على نيكاي. ونزل سهم مجموعة "سوفت بنك" 3.13% و"طوكيو إلكترون" لمعدات تصنيع الرقائق 1.14%.

وهبط المؤشر المرتبط بشركات الطاقة مع نزول أسهم مصافي النفط 2.79% ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وتراجعت أسهم شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 2.25%.

لكن سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق خالف التوجه وارتفع 1.1% مما أعطى أكبر دعم لنيكاي.

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