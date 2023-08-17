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وول ستريت (iStock)
وول ستريت
الأسواق العالمية

"وول ستريت" ترتفع بعد نتائج إيجابية لشركة "سيسكو"

بينما يقيم المستثمرون أحدث محضر اجتماع "الفيدرالي"

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" مرتفعة اليوم الخميس، بعد صدور نتائج إيجابية لشركة "سيسكو" بينما يقيم المستثمرون أحدث محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) حول السياسات النقدية والذي أظهر أن معظم مسؤولي البنك يميلون إلى استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 63.87 نقطة أو 0.18% إلى 34829.61 نقطة عند الفتح، وفقاً لـ"رويترز".

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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.99 نقطة أو 0.27% إلى 4416.32 نقطة، كما قفز المؤشر ناسداك المجمع 52.67 نقطة أو 0.39% إلى 13527.30 نقطة.

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