ثروات
وارن بافيت يتبرع بأسهم من "بيركشاير هاثاواي" بقيمة 27 مليون دولار
أكثر من 99% من ثروته البالغة 118 مليار دولار سيذهب إلى الجمعيات الخيرية
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تبرع رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت بأسهم من شركة "بيركشاير هاثاواي" بقيمة 27 مليون دولار إلى جمعية خيرية لم يعلن عنها هذا الأسبوع.
تظل تلك الأسهم الأعلى ثمنا على الإطلاق، وبيعت مقابل 539680 دولارا للسهم الواحد يوم الخميس.
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وكشف بافيت عن الهدية في عطاء للجنة الصكوك والأسهم مساء الأربعاء.
هذا التبرع يضاف إلى الهدايا السنوية من بافيت إلى "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" وأربع مؤسسات أخرى تديرها أسرته منذ العام 2006.
كان بافيت قال إن أكثر من 99% من ثروته، التي تبلغ نحو 118 مليار دولار، سيذهب في النهاية إلى الجمعيات الخيرية. ويتبرع تدريجيا بأسهمه في "بيركشاير" على مدار سنوات.
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