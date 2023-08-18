"بيتكوين" تهبط لأدنى مستوى في شهرين مع عمليات بيع بالأسواق العالمية

انخفضت "بيتكوين"، أكبر عملة مشفرة، إلى أدنى مستوى في شهرين اليوم الجمعة وخرجت عن نطاقها الضيق الأخير مع سيطرة موجة من تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية.

وتراجعت "بيتكوين" 7.2% أمس الخميس في أكبر انخفاض لها بيوم واحد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عندما انهارت منصة إف.تي.إكس لتداول العملات الرقمية.

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ثم انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 26172 دولارا خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 16 يونيو/حزيران. وانتعشت جزئيا إلى 26478 دولارا بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش.

وتعرضت الأسواق العالمية لموجة من عمليات البيع مع إغلاق المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض أمس الخميس واتجاه الأسهم الآسيوية لتكبد خسائر للأسبوع الثالث نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والقلق من أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول بسبب متانة الاقتصاد.

واستقرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 1690.20 دولار بعد انخفاضها بشكل حاد أمس الخميس أيضا.