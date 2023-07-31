"SEC" تطالب "كوينباس" بتداول "بيتكوين" فقط دون غيرها من العملات المشفرة

طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) من شركة "كوينباس" - أكبر بورصة عملات مشفرة أميركية - وقف التداول على جميع العملات المشفرة باستثناء "بيتكوين، قبل رفع دعوى قضائية ضد المنصة في يونيو، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الاثنين نقلاً عن الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ.

وقال أرمسترونغ للصحيفة: "لم يكن لدينا حقًا خيار في تلك المرحلة. شطب كل الأصول بخلاف بيتكوين، وهو بالمناسبة ليس ما ينص عليه القانون، كان سيعني أساسًا نهاية قطاع صناعة التشفير في الولايات المتحدة"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف "لقد جعلت الأمر نوعًا ما خيارًا سهلاً... دعنا نذهب إلى المحكمة ونكتشف ما تقوله المحكمة".

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات "كوينباس" بالعمل بشكل غير قانوني لأنها فشلت في التسجيل كمنصة. كما زعمت أن "كوينباس" تداولت ما لا يقل عن 13 أصلًا من الأصول المشفرة وهي أوراق مالية كان يجب تسجيلها، بما في ذلك الرموز المميزة مثل سولانا وكاردانو وبوليغون.

من جانبها، أخبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات صحيفة "فايننشال تايمز"، أن قسم الإنفاذ التابع لها لم يقدم طلبات رسمية إلى "الشركات لشطب الأصول المشفرة".

ونقلت الصحيفة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات: "في سياق التحقيق، قد يشارك الموظفون وجهة نظرهم فيما يتعلق بالسلوك الذي قد يثير تساؤلات للمفوضية بموجب قوانين الأوراق المالية".

رفعت الجهة المنظمة دعوى قضائية ضد "بينانس" في يونيو، حيث كانت كلتا القضيتين المدنيتين جزءًا من خطط رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر لتأكيد اللجوء للقضاء فيما يتعلق بصناعة التشفير.

وصف جينسلر صناعة التشفير بأنها "الغرب المتوحش" التي قوضت ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال الأميركية. فيما تقول شركات التشفير إن قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات غير واضحة، وأن الوكالة تجاوزت حدودها بمحاولة تنظيمها.