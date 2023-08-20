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بنك القاهرة
البورصة المصرية

الحكومة المصرية تستعد لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة الربع الرابع 2023

ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري

دبي - العربية.نت
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تستعد الحكومة المصرية لاستئناف إجراءات طرح بنك "القاهرة" مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع "المصرف المتحد"، كما تدرس ضم "سي آي كابيتال" إلى جانب "هيرميس" لإدارة الطرح.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "البورصة"، إن الحكومة تستعد لطرح 49% من بنك القاهرة في البورصة ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري.

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وأضافت المصادر، أن الحكومة بدأت تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الرابع من العام الجاري، موضحة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة "كورونا" البالغ نحو 700 و750 مليون دولار.

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وينتظر السوق البت في خطوات طرح البنك خاصة بعدما انتهت المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للقيد في البورصة في مارس الماضي.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستعيد المباحثات مرة أخرى مع مديرى الطرح خلال الفترة المقبلة لإنهاء إجراءات الطرح، كما أنها تدرس حاليًا بإسناد إدارة الطرح إلى "سي آي كابيتال" بجانب "المجموعة المالية هيرميس" التى كانت تعمل على إدارة الطرح منذ فترة طويلة.

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