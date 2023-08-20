بورصة الكويت
بعد أزمة إفصاح أسهم "بوبيان".. تعديلات على قواعد بورصة الكويت
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كشفت مصادر قانونية لـصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن أزمة تأخير الإفصاح عن تطورات ملف تسييل أسهم بنك بوبيان ستفتح الباب إلزامياً أمام مراجعة وتعديل كتاب قواعد البورصة، بعد أن ثبت عدم مواءمتها لتعليمات الإفصاح في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
وتدخلت هيئة الأسواق الكويتية بشكل مباشر لتصحيح الأوضاع بشأن إفصاح بنك بوبيان.
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وفي هذا الصدد، أكدت المصادر إلزامية تعديل قواعد البورصة، خصوصاً المادة 12-9-4، من أجل تعزيز الشفافية، ولتجنب تكرار القصور عند أي حالة تسييل لأسهم مستقبلاً.
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