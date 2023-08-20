"الأهلي" الكويتي يبدأ اكتتاب زيادة رأسماله بـ100 مليون دينار 27 أغسطس

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن جاهزيته لبدء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

ولفت البنك في بيان إلى أن زيادة رأس المال تأتي بهدف تعزيز قاعدة رأسمال "الأهلي" بما يتوافق مع شروط بنك الكويت المركزي ومعايير لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال، وستستخدم عوائد هذه الزيادة لمواصلة تقديم خدمات مصرفية متميزة تماشياً مع إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير ونمو عملياته.

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وأشار إلى أن الاكتتاب سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري ولأصحاب حقوق الأولوية، أي ثلاثة أيام تداول بعد تاريخ حيازة السهم يوم الاثنين 21 أغسطس وفقاً لدورة التسوية بنظام T+3.

وذكر البنك أن الاكتتاب يبدأ يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 15 يوماً تقويمياً، حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر المقبل (مشمولاً ومنتهياً عند الساعة 1 ظهراً)، بسعر اكتتاب يبلغ 200 فلس للسهم الواحد (القيمة الاسمية 100 فلس مضافاً إليها علاوة الإصدار 100 فلس)، حسب جريدة "الراي" الكويتية.

وأفاد البنك الأهلي الكويتي بأنه قام بتعيين "كامكو إنفست" مديراً للإصدار ووكيلاً للاكتتاب و"ABK Capital" مدير الإصدار المشترك ووكيلاً للاكتتاب.

وكان البنك الأهلي الكويتي قد حقق صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2023، بنمو 30% مقارنة مع 18.4 مليون دينار في النصف الأول من 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً بزيادة قدرها 38 % مقارنة بـ8 فلوس في الفترة نفسها من العام السابق.