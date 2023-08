أسهم البنوك التركية تتعثر بعد تحرك "المركزي" للتخلي عن دعم العملة

تهاوت أسهم البنوك في تركيا في بورصة إسطنبول اليوم الاثنين، بعد أن اتخذ البنك المركزي خطوته الأولى للتخلي عن أداة للإيداع تم وضعها في أواخر عام 2021 لدعم العملة.

واصل مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم المقرضين المدرجين في تركيا، تراجعه بعد انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض بنسبة تصل إلى 5.4% يوم الاثنين. انخفض سهم "Akbank TAS" بنسبة 6.7%، في حين شهد بنك "Yapi Kredi Bankasi AS" انخفاضًا بنسبة 5.5%، وانخفض سهم "Turkiye Is Bankasi AS" بنسبة 4.8%.

وانخفضت الليرة التركية بنسبة 0.2% إلى 27.1676 مقابل الدولار اعتبارًا من الساعة 10:32 صباحًا بالتوقيت المحلي. وانخفض العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات 88 نقطة أساس إلى 21.17%، وهو أكبر انخفاض منذ مايو.

من خلال لائحة تشريعية تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يهدف البنك المركزي إلى تقليل اعتماد الأتراك على حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية وإجبار البنوك التي تفشل في تحقيق أهداف تحويل محددة في حسابات الليرة العادية على شراء سندات حكومية إضافية.

عززت السلطات النقدية أيضًا نسب متطلبات الاحتياطي لودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل، مما سيجبر البنوك على إيداع المزيد من العملات الأجنبية في الهيئة التنظيمية.

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى "زيادة أسعار الودائع بالليرة التركية بشكل كبير، مما يجعلها أكثر جاذبية، في حين أن أسعار الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية قد تنخفض بشكل حاد، مما يقلل من جاذبيتها"، حسبما كتبت شركة "أوياك" للأوراق المالية في إسطنبول في مذكرة. يتوقف التأثير على الطلب على العملات الأجنبية على معدلات الودائع بالليرة. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة على القروض بشكل ملحوظ.