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وول ستريت

وول ستريت ترتفع مع ترقب أرباح "إنفيديا" واجتماع البنوك المركزية

المستثمرون يترقبون اجتماع "جاكسون هول" لتحديد مسار أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين مع صعود سهم شركة "إنفيديا" قبل إعلان أرباحها الأسبوع الجاري، فيما يترقب المستثمرون اجتماع صناع السياسة في البنوك المركزية العالمية في "جاكسون هول" سعيا لتحديد مسار أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر ​​"داو جونز الصناعي" 30.62 نقطة، أو 0.09%، إلى 34531.28 نقطة.

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كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 10.57 نقطة، أو 0.24% إلى 4380.28 نقطة، وفق ما نقلته "رويترز".

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وزاد أيضا المؤشر "ناسداك المجمع" 56.48 نقطة، أو 0.42%، إلى 13347.26 نقطة.

وسجل سهم "إنفيديا" ارتفاعا بنسبة 4.3% خلال التعاملات ليصل إلى 451.8 دولارا، ويواصل السهم تسجيل ارتفاعات قوية منذ بداية العام حيث تضاعف سعره 3 مرات تقريبا في 2023.

قال العضو المنتدب لشركة "بيم كابيتال" مهند الأعمى، إن الأسواق تترقب فاعليات "جاكسون هول" لسماع رأي الكثير من المصرفيين.

وأضاف الأعمي، في مقابلة مع "العربية"، أن التوقعات تشير إلى أن جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون متشددا بالنسبة للحديث عن أسعار الفائدة.

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