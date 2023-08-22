اكتتاب "المناولة للشحن".. تحديد سعر الطرح عند 110 ريالات للسهم

أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة المناولة للشحن في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 110 ريالات للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023م، وتنتهي يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م.

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