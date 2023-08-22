سوق السعودية
اكتتاب "المناولة للشحن".. تحديد سعر الطرح عند 110 ريالات للسهم
الطرح يبدأ يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023م
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أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة المناولة للشحن في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 110 ريالات للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023م، وتنتهي يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م.
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