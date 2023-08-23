سوق السعودية
"أسمنت حائل" توصي بتوزيع 3.7% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني
بحصة 0.37 ريال للسهم
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أعلنت شركة "أسمنت حائل" عن قرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني للعام 2023، بنسبة 3.7%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 35.67 مليون ريال، موزعا على عدد 96.4 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.37 ريال.
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وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت أن تاريخ التوزيع سيكون الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023م.
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